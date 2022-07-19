Как понять, хватает ли вам сна

Специалист-сомнолог перечислил оптимальное количество сна для людей всех возрастов. Согласно National Sleep Foundation, для новорождённого (0-3 месяца) это 14-17 часов в день, для младенца (4-11 месяцев) это 12-15 часов, для совсем маленьких детей (1-2 года) - 11-14 часов, для дошкольников (3-5 лет) - 10-13 часов, для школьников (6-13 лет) - 9-11 часов, для подростков (14-17 лет) - 8-10 часов, для молодёжи (18-25 лет) и взрослых (26-64 лет) - 7-9 часов, для пожилых (65+ лет) - 7-8 часов.

Однако бывает и так, что отдельному человеку хватает меньшего количества сна, чем здесь указано. Или, наоборот, ему нужно спать больше. В этом случае эксперт в целом рекомендует обращать внимание прежде всего на своё самочувствие. Если вы не совсем уверены, хватает ли вам сна, то попытайтесь это выяснить во время отпуска. В это время постарайтесь несколько дней спать столько, сколько хочется вашему организму. Это поможет в дальнейшем точно понять, какое количество часов вам требуется.