Как понять, не слишком ли худой ваш ребёнок

Кроме того, существуют лекарства и болезни, из-за которых дети легче набирают или сбрасывают вес.

Зарегистрированный педиатр-диетолог Дженнифер Хайланд в новой статье Cleveland Clinic рассказала, на какие признаки недовеса родителям стоит обратить внимание. Например, ребёнок при ежегодном осмотре у педиатра может иметь с каждым годом рост всё ниже и ниже нормы. Также опасения должно вызвать то, что дети не перерастают одежду каждый сезон. Ещё у них могут торчать рёбра.

Снижению веса могут способствовать проблемы с гормонами или с пищеварением, пищевая аллергия, определённые лекарства (к примеру, те, которые назначаются для лечения синдрома дефицита внимания/гиперактивности), напряжённые график спортивных тренировок, вегетарианская диета (диета без мяса).

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