Фитнес и здоровье
15:43, 19 января 2023
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Как понять, не слишком ли худой ваш ребёнок

Обратите внимание на несколько признаков

Детское ожирение привлекает много внимания, но некоторые дети страдают от другой проблемы: им тяжело набрать вес. Как же родителям понять, что их ребёнок слишком худой?

Как понять, не слишком ли худой ваш ребёнок

Фото: Smart Parents

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США отмечают, что недостаточный вес у ребёнка определяется по его индексу массы тела (ИМТ). Педиатр при этом также может расспросить родителей об истории болезни ребёнка или назначить ему обследование, чтобы выявить проблемы со здоровьем.

Дети с недовесом могут страдать от дефицита питательных веществ. Такое возникает, когда они либо не потребляют достаточное количество калорий, либо сжигают калорий больше, чем получают, либо всё вместе.

Как понять, не слишком ли худой ваш ребёнок

Кроме того, существуют лекарства и болезни, из-за которых дети легче набирают или сбрасывают вес.

Зарегистрированный педиатр-диетолог Дженнифер Хайланд в новой статье Cleveland Clinic рассказала, на какие признаки недовеса родителям стоит обратить внимание. Например, ребёнок при ежегодном осмотре у педиатра может иметь с каждым годом рост всё ниже и ниже нормы. Также опасения должно вызвать то, что дети не перерастают одежду каждый сезон. Ещё у них могут торчать рёбра.

Снижению веса могут способствовать проблемы с гормонами или с пищеварением, пищевая аллергия, определённые лекарства (к примеру, те, которые назначаются для лечения синдрома дефицита внимания/гиперактивности), напряжённые график спортивных тренировок, вегетарианская диета (диета без мяса).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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