Как понять, не слишком ли много вы спите

Наиболее распространённые причины пересыпания - приём лекарств, болезнь, психиатрическое или неврологическое расстройство. Если дело не в этом, то пересып может указывать на расстройство сна.

По данным Фонда сна и Университета Джонса Хопкинса, часто пересыпание возникает при: ожирении, болезни сердца, диабете, синдроме беспокойных ног, бруксизме (скрежетание или сжимание зубов), хронической боли, нарушениях сна (бессонница, апноэ во сне, нарколепсия), гипотиреоз, депрессия или тревога.

В ходе одного исследования выяснилось, например, что сон более шести-восьми часов в день (включая дневной сон) связан с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, пересыпание может быть связано с гиперсомнией (чрезмерной дневной сонливостью), синдромом задержки фазы сна, аномальным балансом гормонов, болезнью Паркинсона или деменцией.

Тем не менее сон более девяти часов в сутки не всегда является поводом для беспокойства. Некоторым людям просто нужно сна больше, чем остальным.

Пересыпание при этом может привести к повышенной утомляемости и низкому уровню энергии, снижению иммунной функции, изменениям реакции на стресс, повышенному риску развития хронических болезней (ожирение, диабет, болезни сердца), более высокий риск смерти.

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