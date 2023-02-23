Как понять, нужна ли вам психотерапия

Как отмечает Американская психиатрическая ассоциация, психотерапия представляет собой способ помочь людям с психическими заболеваниями и эмоциональными трудностями. Она даёт возможность избавиться от тревожных симптомов или научиться их контролировать.

Итак, психотерапия может вам помочь в следующих случаях. Например, если вы ощущаете непреодолимую тревогу и печаль, употребляете алкоголь или наркотики, имеете психическое расстройство, пережили травмирующее событие, скорбите о потере, испытываете эмоции, которые мешают работе, учёбе, отношениям или повседневной жизни.