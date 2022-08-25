Как понять, нужно ли вам обращаться к врачу из-за проблем со слухом

Барбара Келли, президент Американской ассоциации по снижению слуха, отмечает, что слуховые аппараты, которые отпускаются без рецепта в США (такая практика в стране началась совсем недавно), подходят лишь людям с лёгкой и средней степенью потери слуха. Но как это определить?

По словам специалистов из Национального института глухоты и других коммуникативных расстройств, в этом случае взрослый человек ощущает, что речь и другие звуки ему кажутся приглушёнными; он плохо разбирает, что ему говорят при групповом разговоре, в шумном месте, по телефону или когда он не видит говорящего; он просит повторить фразы или же сказать их громче; включает громко музыку, радио или телевизор.