Как понять, нужно ли вам обращаться к врачу из-за проблем со слухом

Как понять, нужно ли вам обращаться к врачу из-за проблем со слухомЕсть несколько степеней потери слуха
Барбара Келли, президент Американской ассоциации по снижению слуха, отмечает, что слуховые аппараты, которые отпускаются без рецепта в США (такая практика в стране началась совсем недавно), подходят лишь людям с лёгкой и средней степенью потери слуха. Но как это определить?
По словам специалистов из Национального института глухоты и других коммуникативных расстройств, в этом случае взрослый человек ощущает, что речь и другие звуки ему кажутся приглушёнными; он плохо разбирает, что ему говорят при групповом разговоре, в шумном месте, по телефону или когда он не видит говорящего; он просит повторить фразы или же сказать их громче; включает громко музыку, радио или телевизор.
Если же перечисленные симптомы выражены довольно сильно, то у вас может быть сильная потеря слуха и вам может потребоваться консультация врача. Также при глубокой потере слуха люди плохо слышат в тихой обстановке или при громкой музыке, работе шумных приборов и наличии других громких звуков.
Из других симптомов, которые требуют обращения к специалисту - выделения из уха, боль либо дискомфорт; слишком много серы в ушах либо чувство, что что-то застряло в ухе; головокружение вместе со снижением слуха; внезапная и быстро прогрессирующая потеря слуха; потеря слуха, которая за последние полгода прогрессировала; звон в одном ухе либо заметная разница в слухе на каждое ухо.
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