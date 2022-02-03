Как после 50 лет изменяются мышцы человека и почему пожилым сложно набрать мышечную массу

Автор подчёркивает, что во время выполнения упражнений мышцы сокращаются. Каждый раз при сокращении в мышцах происходят химические изменения. У здорового и молодого человека такие химические изменения способствуют образованию в организме большего количества белков, которые и вызывают в итоге увеличение мышц.

С возрастом (начинается всё примерно в 50 лет) при выполнении физических упражнений мышцы растут уже не так активно. Это связано с тем, что сигнал, запускающий изменения в мышцах, приводящие в результате к их увеличению, становится гораздо слабее. Кроме того, результаты недавнего исследования показали, что у молодых людей при тренировке с отягощением изменения происходят в более чем 150 генах, а у пожилых мужчин - только в 42 генах.

При этом несмотря на более слабую реакцию на силовые упражнения, пожилые люди могут извлечь из этого пользу. Так, они в любом случае становятся сильнее, развивают подвижность суставов, а ещё снижают риск инвалидности.

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