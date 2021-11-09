Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:59
1 мин.
Как повысить серотонин и почувствовать себя счастливее?Объясняет корреспондент украинского издания
Серотонин не просто так называют гормоном счастья. Снижение его уровня ухудшает физическое и психическое состояние человека. Как поддерживать нормальный уровень этого вещества, рассказывается в статье «Обозревателя».
Для поддержания здоровья необходимо нормальное функционирование кишечника, микробиоты, мозга. В производстве нейромедиаторов, среди которых и серотонин, участвует микробиота кишечника. Важен серотонин потому, что напрямую влияет на наше самочувствие, настроение. Если его не достаточно в организме, то человек может иметь проблемы со сном (из-за связи серотонина с образованием мелатонина - гормона сна), с аппетитом, с психическим здоровьем.
Что же позволит поддерживать оптимальный уровень серотонина с организме?
- Физическая активность. В особенности бег, плавание, поездки на велосипеде.
- Потребление достаточного количества белковых продуктов. К ним относятся яйца, рыба, говядина, бобовые, молочные продукты, сыр (твёрдые сорта).
- Наличие в рационе продуктов, содержащих много клетчатки. Среди них - злаковые, бобовые, фрукты, овощи.
- Потребление таких продуктов, которые богаты жирами. Это различные орехи, семена, растительные масла.
- Достаточное количество сна, отдых, умение справляться со стрессовыми ситуациями. Необходимо спать 6-8 часов ежедневно. Также важно уметь отдыхать.
- Нахождение на солнце. Ультрафиолет требуется организму для выработки серотонина.
- Забота о состоянии микробиоты кишечника.
Источник: ИноСМИ