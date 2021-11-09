Как повысить серотонин и почувствовать себя счастливее?

Для поддержания здоровья необходимо нормальное функционирование кишечника, микробиоты, мозга. В производстве нейромедиаторов, среди которых и серотонин, участвует микробиота кишечника. Важен серотонин потому, что напрямую влияет на наше самочувствие, настроение. Если его не достаточно в организме, то человек может иметь проблемы со сном (из-за связи серотонина с образованием мелатонина - гормона сна), с аппетитом, с психическим здоровьем.

Что же позволит поддерживать оптимальный уровень серотонина с организме?

Физическая активность. В особенности бег, плавание, поездки на велосипеде.

Потребление достаточного количества белковых продуктов. К ним относятся яйца, рыба, говядина, бобовые, молочные продукты, сыр (твёрдые сорта).