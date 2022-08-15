Как правильно готовить и есть капусту, чтобы получить от неё максимальную пользу

Капуста содержит витамины С и U, а эти витамины - водорастворимые. Это значит, что замачивать капусту в большом количестве воды не стоит, чтобы не потерять эти полезные вещества. Лучше мыть этот продукт быстро.

Кроме того, для того чтобы организм получил витамины U и C, есть капусту рекомендуется в сыром виде. Однако сырая капуста также отличается охлаждающим эффектом, поэтому употреблять её слишком много - нежелательно.

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