Как правильно готовить и есть капусту, чтобы получить от неё максимальную пользу

Как правильно готовить и есть капусту, чтобы получить от неё максимальную пользуИ какие полезные вещества она содержит
В состав капусты входит большое количество полезных веществ. Это витамин U (поддерживает здоровье желудка и двенадцатиперстной кишки), витамин K (помогает улучшить свёртывание крови, ускорить заживление ран), кальций (поддерживает в норме зубы и кости, снимает напряжение и возбуждение), калий (снижает кровяное давление), бета-каротин (этот элемент в организме превращается в витамин А), фолиевая кислота (нужна для деления клеток и образования красных кровяных телец) и др.
Капуста содержит витамины С и U, а эти витамины - водорастворимые. Это значит, что замачивать капусту в большом количестве воды не стоит, чтобы не потерять эти полезные вещества. Лучше мыть этот продукт быстро.
Кроме того, для того чтобы организм получил витамины U и C, есть капусту рекомендуется в сыром виде. Однако сырая капуста также отличается охлаждающим эффектом, поэтому употреблять её слишком много - нежелательно.
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