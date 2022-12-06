Как правильно готовить картофель, чтобы он был полезен для здоровья

Как правильно готовить картофель, чтобы он был полезен для здоровьяУ этого продукта незаслуженно плохая репутация
Новое исследование, проведённое Университетом Эдит Коуэн, показало, что отрицательное влияние картошки на здоровье может быть связано со способом его приготовления. Хотя этот продукт действительно не имеет тех же преимуществ, что и некоторые другие овощи.
Фото: Good Housekeeping
После анализа информации, полученной от более чем 54 тысяч человек, выяснилось, что люди, которые едят больше всего овощей, имеют на 21 % меньше шансов столкнуться с диабетом второго типа. Хотя картошка и не отличается таким эффектом, в действительности она не влияет негативно на здоровье, говорят учёные.
В ходе исследования выяснилось, что варёный картофель не связан с риском развития диабета в отличие от картофеля фри, пюре из картофеля и картофельных чипсов.
Помимо этого, участники этого исследования, которые ели больше картошки, также употребляли больше красного мяса, масла, газированных напитков. Известно, что эти продукты повышают риск появления диабета второго типа.
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