Как правильно готовить картофель, чтобы он был полезен для здоровья

После анализа информации, полученной от более чем 54 тысяч человек, выяснилось, что люди, которые едят больше всего овощей, имеют на 21 % меньше шансов столкнуться с диабетом второго типа. Хотя картошка и не отличается таким эффектом, в действительности она не влияет негативно на здоровье, говорят учёные.

В ходе исследования выяснилось, что варёный картофель не связан с риском развития диабета в отличие от картофеля фри, пюре из картофеля и картофельных чипсов.