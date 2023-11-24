Как правильно готовить картофель, чтобы он был полезным

Как правильно готовить картофель, чтобы он был полезнымЧасто этот овощ недооценивают
Эксперты по питанию отмечают, что картофель имеет место в здоровом рационе. И важен при этом способ его приготовления.
Репутация простого белого картофеля как вредной пищи противоречит некоторым научным фактам. Картошка - это крахмалистый овощ наряду с кукурузой и ямсом. А крахмал - важный компонент здорового рациона. Картофель содержит сложные углеводы, которые расщепляются медленно и поэтому лучше насыщают.
В федеральных диетических рекомендациях для американцев отмечается, что взрослым в день нужно съедать не менее 2,5 чашек овощей в день, а в неделю - примерно 5 чашек.
Также в простом картофеле нет жира и холестерина. Этот овощ - отличный источник калия, витамина С.
Проблема заключается в том, что почти никто не ест просто картофель - без ничего. Запечённую картошку намазывают маслом и/или сметаной и посыпают беконом. Примерно треть картофеля, выращенного в США, замораживается и потом превращается в картошку фри.
Лучше всего для приготовления картофеля обратиться к запеканию, жарке, готовке на пару. Старайтесь также оставлять кожуру, так как примерно половина клетчатки находится именно в ней.
Вместо сливочного масла выбирайте для жарки картофеля оливковое масло первого холодного отжима. Так ваш организм получит гораздо меньше питательных веществ.
Для приготовления картофельного пюре вместо густых сливок используйте нежирное молоко или несладкое растительное молоко.
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