Как правильно носить стельки с фольгой, чтобы было теплее

Стельки, сделанные из фольги и войлока, очень популярны. Это связано с тем, что их легко приобрести и при этом они очень эффективны. Хотя, конечно, с меховыми не сравнятся.

Выбирать лучше всего стельки, у которых нижний слой представляет собой ребристую алюминиевую поверхность. Кроме того, важно обращать внимание на толщину стельки: она должна составлять не менее 5 мм. Лучше всего также носить стельки из 100-процентной овечьей шерсти, а не из искусственного войлока.