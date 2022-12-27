Как правильно носить стельки с фольгой, чтобы было теплее

Как правильно носить стельки с фольгой, чтобы было теплееНе все об этом знают
Многие в зимнее время переживают из-за того, что у них мёрзнут ноги. Один из способов сохранить ноги в тепле - купить стельки. Но как их правильно носить: какой стороной?
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Стельки, сделанные из фольги и войлока, очень популярны. Это связано с тем, что их легко приобрести и при этом они очень эффективны. Хотя, конечно, с меховыми не сравнятся.
Выбирать лучше всего стельки, у которых нижний слой представляет собой ребристую алюминиевую поверхность. Кроме того, важно обращать внимание на толщину стельки: она должна составлять не менее 5 мм. Лучше всего также носить стельки из 100-процентной овечьей шерсти, а не из искусственного войлока.
Для максимального снижения потери тепла стелька должна располагаться фольгой вниз и войлоком - к ноге. Это даст возможность создать влагонепроницаемый барьер между стелькой и подошвой, а также согреть стопу.