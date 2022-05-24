Как правильно питаться, если у вас остеопороз: пять советов

При остеопорозе медики советуют больше есть продуктов, которые были бы полезны для костей. Это пища, содержащая много кальция. Также нельзя забывать и о витамине D, поскольку он помогает организму усваивать кальций и накапливать его в костях. При этом чем человек старше, тем больше витамина D и кальция ему нужно.

Клиника Майо советует обратить внимание на следующие продукты.

Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Их нужно есть в больших количествах. Научные исследования демонстрируют, что при употреблении множества фруктов и овощей улучшается состояние костей. Также такие продукты отличаются небольшим количеством калорий и жиров, содержат много клетчатки, витаминов, минералов. Есть в них даже вещества, защищающие от разных болезней, в том числе остеопороза.

Необходимо есть три или больше порции овощей, а также три порции фруктов ежедневно. Также важно есть по четыре порции злаков в сутки, причём по возможности лучше отдать предпочтение цельнозерновым продуктам.

Здоровые источники белков и жиров. Из белковых продуктов это бобы, орехи, рыба, птица без кожи, нежирные куски мяса. Помимо этого, полезны будут нежирные молочные продукты, среди которых - простой йогурт, молоко.

Что касается жиров, то они содержатся в орехах, семенах, оливковом масле, а также в холодноводной рыбе.