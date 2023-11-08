Как правильно принимать душ, чтобы оставаться здоровым

Однако важно в неделю уделять холодным водным процедурам 11 минут. Это время нужно разделить на несколько 2-3-минутных периодов.

Кроме того, специалист посоветовала перед принятием холодного душа проконсультироваться с врачом. Такая практика может не подойти, например, беременным женщинам.

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