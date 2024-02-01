Как правильно смывать воду: с опущенным или поднятым сиденьем унитаза

Как правильно смывать воду: с опущенным или поднятым сиденьем унитазаВот что показало недавнее исследование
Несмотря на то что опускание крышки унитаза перед смывом не уменьшает распространение вирусов, она всё же помогает предотвратить распространение бактерий. Об этом сказал Чарльз П. Герба, старший автор исследования, доктор философии, профессор вирусологии в Университете Аризоны в Тусоне.
Когда вы смываете воду в унитазе, в воздух выбрасываются миллионы невидимых невооруженным глазом аэрозольных частиц. Причём они могут находиться на высоте до 1,5 метров над унитазом.
Также интересно, что закрытие крышки унитаза может изменить направление шлейфа аэрозоля. При смыве воды с опущенной крышкой пол перед унитазом и слева от него был загрязнён сильнее, в то время как пол справа от унитаза был не так сильно загрязнён по сравнению со смывом с открытой крышкой.
Но почему вирусные частицы покидают крышку унитаза при смыве, а бактерии остаются на ней? По словам Феррика Фанга, доктора медицинских наук, исследователя и профессора Медицинского университета Вашингтона в Сиэтле, бактерии гораздо крупнее вирусов и связаны они обычно с более крупными каплями, которые не остаются в воздухе так долго и не перемещаются так далеко.
Помимо этого, оказалось, что чистка унитаза только щёткой была почти бесполезной (после этого в нём осталось большое количество загрязнений), а вот после очистки дезинфицирующим средством и щёткой значительно снизилось количество вирусов, обнаруженных в унитазе.
Эффективным способом уменьшения количества загрязнений при смыве было добавление дезинфицирующего средства в унитаз перед смывом или использование дозаторов дезинфицирующего средства в бачке унитаза.
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