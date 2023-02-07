Как правильно ухаживать за молочными зубами у ребёнка

Ещё до появления первого зуба у ребёнка нужно проводить одну важную процедуру после каждого кормления. Это протирание дёсен чистой влажной тряпочкой либо марлевой подушечкой.

Никогда не укладывайте малыша спать вместе с бутылочкой. Также не наливайте в бутылочку сладкие напитки и не окунайте соску ребёнка ни во что сладкое.

Когда ребёнку исполнится один год, сходите с ним к стоматологу. Можно посетить дантиста также в течение шести месяцев после появления первого зуба.