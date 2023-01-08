Как правильно употреблять уксус, чтобы не навредить себе

При попадании в организм уксус превращается в лимонную кислоту. За счёт этого улучшается циркуляция крови, а также расщепляется молочная кислота, вызывающая усталость.

Однако уксус отличается мощным бактерицидным действием. Поэтому если вы переборщите с его количеством натощак, то у вас могут возникнуть боли в желудке. Употреблять уксус нужно либо прямо во время еды, либо после еды.

Добавить уксус вы также можете в различные соленья и маринады. Также он поможет при усталости.

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