Как правильно употреблять уксус, чтобы не навредить себе

Как правильно употреблять уксус, чтобы не навредить себеСуществует несколько видов уксуса
Уксус может оказывать антисептическое и стерилизующее действие на организм человека. Кроме того, он используется и в кулинарии. Вот какую пользу он приносит при добавлении в пищу.
Фото: BBC Good Food
Если уксусом сбрызнуть сырую рыбу, то это спасёт вас от отравления. Есть у этого продукта и полезные для здоровья свойства.
Например, в уксусе много антиоксидантов. Эти вещества считаются строительным материалов для белков и жизненно необходимы для человеческого организма. Кроме того, их нужно получать, чтобы повысить иммунитет, физическую и мышечную силу, концентрацию внимания, улучшить состояние волос и кожи.
При попадании в организм уксус превращается в лимонную кислоту. За счёт этого улучшается циркуляция крови, а также расщепляется молочная кислота, вызывающая усталость.
Однако уксус отличается мощным бактерицидным действием. Поэтому если вы переборщите с его количеством натощак, то у вас могут возникнуть боли в желудке. Употреблять уксус нужно либо прямо во время еды, либо после еды.
Добавить уксус вы также можете в различные соленья и маринады. Также он поможет при усталости.
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