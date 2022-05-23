Как правильно ужинать, чтобы избежать инсульта

Как правильно ужинать, чтобы избежать инсультаВыяснили учёные
В научной работе, опубликованной в издании Nutrients, специалисты изучили, как на смертность от инсульта влияет время ужина. Оказалось, что связь между этими категориями есть.
В этом исследовании участвовали 43 213 женщин и 28 625 мужчин, причём их возраст варьировался от 40 до 79 лет. Они не болели ранее ни раком, ни сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Всего было три группы людей. Одни ужинали поздно (после 8 вечера), другие - рано (до 8 вечера), третьи - нерегулярно.
Выяснилось, что участники, которые находились в группе нерегулярного времени ужина, были больше подвержены риску смерти от геморрагического инсульта. Это если сравнивать их с теми, кто был в группе раннего ужина.
Также оказалось, что нерегулярный ужин у людей с индексом массы тела от 23 до 24,9 может спровоцировать общий инсульт, геморрагический инсульт, смерть от болезней сердца.
Поэтому питаться в вечернее время необходимо регулярно.
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