Как правильно ужинать, чтобы избежать инсульта

Всего было три группы людей. Одни ужинали поздно (после 8 вечера), другие - рано (до 8 вечера), третьи - нерегулярно.

Выяснилось, что участники, которые находились в группе нерегулярного времени ужина, были больше подвержены риску смерти от геморрагического инсульта. Это если сравнивать их с теми, кто был в группе раннего ужина.

Также оказалось, что нерегулярный ужин у людей с индексом массы тела от 23 до 24,9 может спровоцировать общий инсульт, геморрагический инсульт, смерть от болезней сердца.

Поэтому питаться в вечернее время необходимо регулярно.

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