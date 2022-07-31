Как правильно выбирать солнцезащитный крем

Перед тем как купить солнцезащитный крем, вам нужно обратить внимание на несколько характеристик. Это, во-первых, SPF, то есть фактор защиты от солнца. По словам профессора Брайана Диффи из Британской ассоциации дерматологов, он оценивается этот фактор по шкале от 2 до 50 и более. Специалисты советуют брать крем с SPF 30+, так как в этом случае обеспечивается удовлетворительная защита от солнечных лучей.

Помимо этого, убедитесь, что крем имеет рейтинг УФ-А (UVA), или защиты от низкоэнергетического и длинноволнового типа УФ-излучения. Хорошим кремом считается такой, который имеет UVA 4 или 5 звёзд.

Что касается разновидности крема, то совсем не важно, в каком виде вы его покупаете: в виде собственно крема, лосьона, спрея и т.п. Самое главное - правильное нанесение, говорит Диффи. А ещё нужно не забывать повторно наносить крем каждые два часа.