Как правильно выбирать солнцезащитный крем

Как правильно выбирать солнцезащитный кремЕсть несколько нюансов
Перед тем как купить солнцезащитный крем, вам нужно обратить внимание на несколько характеристик. Это, во-первых, SPF, то есть фактор защиты от солнца. По словам профессора Брайана Диффи из Британской ассоциации дерматологов, он оценивается этот фактор по шкале от 2 до 50 и более. Специалисты советуют брать крем с SPF 30+, так как в этом случае обеспечивается удовлетворительная защита от солнечных лучей.
Помимо этого, убедитесь, что крем имеет рейтинг УФ-А (UVA), или защиты от низкоэнергетического и длинноволнового типа УФ-излучения. Хорошим кремом считается такой, который имеет UVA 4 или 5 звёзд.
Что касается разновидности крема, то совсем не важно, в каком виде вы его покупаете: в виде собственно крема, лосьона, спрея и т.п. Самое главное - правильное нанесение, говорит Диффи. А ещё нужно не забывать повторно наносить крем каждые два часа.
Однако исследования показывают, что люди в среднем пропускают 10 % лица, когда наносят на него солнцезащитный крем. К тому же редко кто наносит этот крем так часто, как нужно.
Существуют также увлажняющие кремы с защитой от солнца. Но профессор Брайан Диффи не рекомендует ими заменять солнцезащитные. Исследование 2018 года, проведённое учёными из Ливерпульского университета, показало, что на самом деле увлажняющий крем с SPF обеспечивает гораздо меньшую защиту, чем обычный солнцезащитный. Кроме того, добавляет эксперт, увлажняющие кремы легче смываются с кожи.
Есть два вида солнцезащитных кремов: химические (органические) и минеральные (неорганические). Они блокируют УФ-излучение по-разному. Первые отличаются тем, что поглощают ультрафиолетовые лучи и преобразуют энергию в безвредное тепло, которое человек не ощущает. Вторые работают так, что не только поглощают лучи, но и рассеивают часть этих лучей от кожи. Также в состав органических кремов нередко входит оксибензон, а неорганических - диоксид титана, оксид цинка. Кроме того, издание Which? обнаружило, что некоторые дорогие минеральные кремы не обеспечивают уровень защиты, заявленный производителем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.