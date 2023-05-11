Как правильно выбрать солнцезащитный крем

Химические солнцезащитные кремы дают возможность УФ-излучению проникать в кожу. После этого химические вещества преобразуют ультрафиолетовый свет в тепло, которое высвобождается из кожи.

При этом химические кремы нужно наносить хотя бы за 20 минут до выхода на солнце. Также есть опасения по поводу безопасности определённых ингредиентов солнцезащитных средств. Однако подобные кремы легко втираются и оставляют меньше следов.

При выборе SPF (фактора защиты от солнца) нужно понимать, что чем выше число, тем дольше должна длиться защита. К примеру, с SPF 30 вам необходимо будет в 30 раз больше времени, чтобы сгореть, чем если бы вы не пользовались кремом.

При этом солнцезащитный крем с SPF 30 пропускает 3% лучей, с SPF 50 - 2% лучей. Крем важно наносить повторно, особенно если вы потеете или плаваете. Также нужно наносить повторно каждые два часа.

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