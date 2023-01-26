Как предотвратить падения зимой

Как предотвратить падения зимойИзвестно, что каждое пятое падение приводит к серьёзным травмам
Как отмечает Национальный центр по предотвращению и контролю травматизма, различные несмертельные травмы возникают в основном из-за падений и поскальзываний в зимнее время. Это характерно для всех, кроме людей 10-24 лет.
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Для того чтобы оставаться в устойчивом вертикальном положении, важно равномерно распределять вес на ноги. В сохранении равновесия играют роль многие части тела. Это мышцы, суставы, кости, глаза, орган равновесия во внутреннем ухе, нервы, сердце, сосуды. Все они нормально функционировать для поддержания равновесия.
Когда на улице гололёд, обязательно наденьте первым делом на руки перчатки. По опасным участкам идите короткими осторожными шагами, а потом адаптируйте свой темп к условиям поверхности. Или же ходите как пингвин.
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Чтобы освободить руки, возьмите рюкзак или носите сумку через плечо. Если вам нужно нести продукты или тяжёлые сумки, берите их по одной. Обратите внимание на то, чтобы обувь на вас хорошо сидела и защищала от скольжения. Зимой ходите с тростью или палками. При ходьбе по льду или снегу не печатайте ничего на смартфоне. Также обязательно медленно садитесь в автомобиль и выходите из него.
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