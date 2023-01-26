Как предотвратить падения зимой

Для того чтобы оставаться в устойчивом вертикальном положении, важно равномерно распределять вес на ноги. В сохранении равновесия играют роль многие части тела. Это мышцы, суставы, кости, глаза, орган равновесия во внутреннем ухе, нервы, сердце, сосуды. Все они нормально функционировать для поддержания равновесия.

Когда на улице гололёд, обязательно наденьте первым делом на руки перчатки. По опасным участкам идите короткими осторожными шагами, а потом адаптируйте свой темп к условиям поверхности. Или же ходите как пингвин.