Как при помощи диеты предотвратить рак

Самыми полезными фитохимическими веществами считаются антиоксиданты и каротиноиды. Первые входят в состав тёмного шоколада, авокадо, яблок с кожурой, артишоков, красной капусты, кофе, чая, злаков, орехов. Каротиноиды должны потребляться вместе с жиром, так как они являются жирорастворимыми элементами. Найти их можно в большинстве масел, зёрен, овощей, фруктов: например, в листовой зелени, абрикосах, шпинате, зелёном перце, сладком картофеле, моркови.

В большинстве растительных продуктов также много поливитаминов. Эти вещества при попадании в организм преобразуются в витамин А, который отличается антиоксидантными свойствами.

Кроме того, растительная пища богата натуральными волокнами. Научно доказано, что эти волокна способны снижать вероятность развития рака и нормализует уровень инсулина.

Эксперты советуют ежедневно потреблять следующее количество растительных продуктов, чтобы обеспечить надёжную защиту от рака. 1,5-2,5 чашки фруктов, 2,5-4 чашки овощей, от 3 до 5 унций (85-142 г) цельных зёрен в день, 1,5 чашки бобовых в неделю, 5-7 унций (142-199 г) белка и 3-5 порций жиров в сутки.

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