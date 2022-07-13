Как при помощи диеты предотвратить рак

Как при помощи диеты предотвратить ракОбъясняют специалисты
Согласно научным исследованиям, почти 25 процентов всех случаев возникновения рака можно предотвратить при помощи особого питания. Учёные обнаружили, что веганы (то есть те, кто вообще не ест продукты животного происхождения) меньше всех остальных подвержены развитию онкологических заболеваний. Также низкие показатели риска развития рака у вегетарианцев, которые могут есть яйца, молоко, рыбу.
В растительных продуктах содержится большое количество фитохимических веществ. Эти соединения помогают защитить организм от различных повреждений и прерывают процессы в человеческом организме, которые связаны с развитием рака. Помимо этого, в пище растительного происхождения много клетчатки, а она снижает вероятность появления колоректального рака и рака молочной железы.
Самыми полезными фитохимическими веществами считаются антиоксиданты и каротиноиды. Первые входят в состав тёмного шоколада, авокадо, яблок с кожурой, артишоков, красной капусты, кофе, чая, злаков, орехов. Каротиноиды должны потребляться вместе с жиром, так как они являются жирорастворимыми элементами. Найти их можно в большинстве масел, зёрен, овощей, фруктов: например, в листовой зелени, абрикосах, шпинате, зелёном перце, сладком картофеле, моркови.
В большинстве растительных продуктов также много поливитаминов. Эти вещества при попадании в организм преобразуются в витамин А, который отличается антиоксидантными свойствами.
Кроме того, растительная пища богата натуральными волокнами. Научно доказано, что эти волокна способны снижать вероятность развития рака и нормализует уровень инсулина.
Эксперты советуют ежедневно потреблять следующее количество растительных продуктов, чтобы обеспечить надёжную защиту от рака. 1,5-2,5 чашки фруктов, 2,5-4 чашки овощей, от 3 до 5 унций (85-142 г) цельных зёрен в день, 1,5 чашки бобовых в неделю, 5-7 унций (142-199 г) белка и 3-5 порций жиров в сутки.
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