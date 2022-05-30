Как пробежать 5 километров и не навредить здоровью

Фитнес-тренер Мишель Леви отмечает, что для начинающих бег на 5 км - это отличный выбор. К тому же бег на такую дистанцию может действительно принести пользу и удовольствие. При этом подготовиться к забегу можно всего за несколько месяцев, если тренироваться несколько раз в неделю по 20-30 минут.

Леви вместе с ещё тремя тренерами дала несколько рекомендаций тем, кто хочет пробежать первые 5 км.

Нужно тренироваться последовательно как минимум два месяца. Персональный тренер Карен Данн советует перед забегом уделить подготовке 8-12 недель. Тренироваться при этом нужно регулярно, благодаря чему можно избежать травм, отмечает сертифицированный тренер по бегу Кай Нг. Скорее всего, вы будете бегать трои-четыре дня в неделю.

Прежде чем бегать, нужно ходить. Многие программы тренировок для новичков предполагают интервалы ходьбы и бега. Например, в первый день вы можете бегать в течение минуты, а после этого 90 секунд ходить. Цель такого подхода - увеличить время бега и сократить продолжительность ходьбы.