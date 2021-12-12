Как психические заболевания связаны с генетикой человека

Обычно при упоминании о психическом здоровье о генах думают во вторую очередь. Кажется, что главная проблема заключается в состоянии нашего разума, мозга. Но, как отмечает автор, такой подход неверен.

Как показывают исследования, многие психические расстройства в значительной степени определяются генетической предрасположенностью к ним. Кроме того, наши мысли - это результат деятельности мозга, то есть отправки и получения миллиардами клеток мозга многочисленных сигналов. Функционирование этих клеток зависит от молекул, из которых они состоят, а эти молекулы определяются генами.