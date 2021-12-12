Как психические заболевания связаны с генетикой человека

Как психические заболевания связаны с генетикой человекаОбъясняет нейробиолог
Обычно при упоминании о психическом здоровье о генах думают во вторую очередь. Кажется, что главная проблема заключается в состоянии нашего разума, мозга. Но, как отмечает автор, такой подход неверен.
Как показывают исследования, многие психические расстройства в значительной степени определяются генетической предрасположенностью к ним. Кроме того, наши мысли - это результат деятельности мозга, то есть отправки и получения миллиардами клеток мозга многочисленных сигналов. Функционирование этих клеток зависит от молекул, из которых они состоят, а эти молекулы определяются генами.
Получается, что дефект в любом гене приведёт к неверному функционированию клеток мозга. А это может повлиять на психическое здоровье человека.
Хотя, конечно же, гены - это не единственный фактор, влияющий на ментальное здоровье. Наш мозг настолько сложен, что на самом деле даже наличие дефектов в генах не всегда приводит к каким-то психическим расстройствам. Генетические факторы могут лишь увеличить риск возникновения каких-либо заболеваний, ухудшить способность психики справляться с травмами и прочими нарушениями.