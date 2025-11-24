Как психология поможет вам получить больше удовольствия от еды

Кроме того, замедление приёма пищи улучшает наше сенсорное восприятие. Неожиданно помидор становится для нас пикантным и сочным, а шоколад - насыщенным и бархатистым на вкус.

Удивительно также, но когда мы ощущаем себя в безопасности, еда кажется нам вкуснее. Всё потому, что в такие периоды в мозге вырабатываются гормоны радости дофамин и серотонин.

На вкусовые ощущения влияют и другие факторы: например, подача блюда или наше обоняние. В ходе исследования 2024 года учёные обнаружили, что привлекательность десерта зависела от формы, размера и цвета тарелки. А когда во время другого эксперимента участникам зажимали носы, сладкий напиток казался им менее приятным и насыщенным. Так что получать удовольствие можно даже от самой простой еды. Главное - знать, как её подать.

