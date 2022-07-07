Как работает мозг человека, который говорит на двух языках

Люди, владеющие на разном уровне двумя языками, называются билингвами. При этом билингвы могут быть «сбалансированными» или «несбалансированными» (это зависит от уровня знания языков человеком) и «ранними» или «поздними» (это зависит от того, в каком возрасте человек познакомился со вторым языком).

Учёные из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ вместе с коллегами выяснили, могут ли «поздние» билингвы быстро обрабатывать информацию о значении слова, если параллельно они будут использовать и второй язык. Для этого 17 студентов НИУ ВШЭ - носителей русского языка выполнили специальное задание. Во время эксперимента записывалась ЭЭГ испытуемых.