Как рисование лечит психику человека

Существует миф, что рисовать можно либо уметь от природы, либо не уметь. По словам автора, это неправильный подход, так как рисование - навык. Также процесс рисования в любом случае оказывает лечебный эффект на человека.

На самом деле если ежедневно выделять время на рисование, то можно стать более продуктивным, трудоспособным, счастливым.