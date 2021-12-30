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Как рисование лечит психику человека

Рассказывает эксперт
У рисования есть множество положительных аспектов. Например, оно помогает человеку лучше понять себя и улучшает психическое здоровье. Подробнее об этом - в статье на Medical Xpress.
Как рисование лечит психику человека

Существует миф, что рисовать можно либо уметь от природы, либо не уметь. По словам автора, это неправильный подход, так как рисование - навык. Также процесс рисования в любом случае оказывает лечебный эффект на человека.

На самом деле если ежедневно выделять время на рисование, то можно стать более продуктивным, трудоспособным, счастливым.

Как рисование лечит психику человека

Рисование в современном мире не считается чем-то существенным, серьёзным. В детстве некоторым также говорят бросить рисование и заняться чем-то более полезным.

Дело в том, что наши чувства влияют на то, как мы рисуем. И наоборот: рисование может помочь нормализовать эмоциональное рисование. Так, оно улучшает настроение, снижает беспокойство, повышает качество жизни, развивает творческую составляющую. Кроме того, арт-терапия помогает людям, больным раком, почувствовать себя лучше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
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