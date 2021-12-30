Как рисование лечит психику человека

Как рисование лечит психику человекаРассказывает эксперт
Существует миф, что рисовать можно либо уметь от природы, либо не уметь. По словам автора, это неправильный подход, так как рисование - навык. Также процесс рисования в любом случае оказывает лечебный эффект на человека.
На самом деле если ежедневно выделять время на рисование, то можно стать более продуктивным, трудоспособным, счастливым.
Рисование в современном мире не считается чем-то существенным, серьёзным. В детстве некоторым также говорят бросить рисование и заняться чем-то более полезным.
Дело в том, что наши чувства влияют на то, как мы рисуем. И наоборот: рисование может помочь нормализовать эмоциональное рисование. Так, оно улучшает настроение, снижает беспокойство, повышает качество жизни, развивает творческую составляющую. Кроме того, арт-терапия помогает людям, больным раком, почувствовать себя лучше.
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