Как с лёгкостью контролировать количество сахара в крови? Поможет одна пищевая привычка

Гипергликемия, или высокий уровень сахара в крови, может в некоторых случаях навредить здоровью. Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь завести одну пищевую привычку, считает Пиппа Кемпбелл, наставник по похудению и нутрициолог.

Эта привычка заключается в том, что в начале каждого приёма пищи нужно съедать небольшое количество белковых продуктов. Это позволит организму подготовиться к усвоению еды.