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Как с лёгкостью контролировать количество сахара в крови? Поможет одна пищевая привычка

О ней рассказывает специалист-нутрициолог
Высокий уровень глюкозы в крови в течение длительного времени может быть опасен для здоровья. Чтобы поддерживать количество сахара в норме, достаточно соблюдать одно простое правило. О нём - в материале.
Как с лёгкостью контролировать количество сахара в крови? Поможет одна пищевая привычка

Гипергликемия, или высокий уровень сахара в крови, может в некоторых случаях навредить здоровью. Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь завести одну пищевую привычку, считает Пиппа Кемпбелл, наставник по похудению и нутрициолог.

Эта привычка заключается в том, что в начале каждого приёма пищи нужно съедать небольшое количество белковых продуктов. Это позволит организму подготовиться к усвоению еды.

Как с лёгкостью контролировать количество сахара в крови? Поможет одна пищевая привычка

Кроме того, как добавляет специалист, белки способны замедлить высвобождение инсулина и позволяют держать под контролем уровень глюкозы в крови. Также они обеспечивают сытость надолго. К примеру, утром можно есть яйца или добавлять в йогурт протеиновый порошок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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