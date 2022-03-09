Как с лёгкостью контролировать количество сахара в крови? Поможет одна пищевая привычка

Как с лёгкостью контролировать количество сахара в крови? Поможет одна пищевая привычкаО ней рассказывает специалист-нутрициолог
Гипергликемия, или высокий уровень сахара в крови, может в некоторых случаях навредить здоровью. Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь завести одну пищевую привычку, считает Пиппа Кемпбелл, наставник по похудению и нутрициолог.
Эта привычка заключается в том, что в начале каждого приёма пищи нужно съедать небольшое количество белковых продуктов. Это позволит организму подготовиться к усвоению еды.
Кроме того, как добавляет специалист, белки способны замедлить высвобождение инсулина и позволяют держать под контролем уровень глюкозы в крови. Также они обеспечивают сытость надолго. К примеру, утром можно есть яйца или добавлять в йогурт протеиновый порошок.
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