Как сбросить вес при помощи яиц

Как сбросить вес при помощи яицЕсть несколько причин добавить их в свой рацион при похудении
Избавляться от лишних килограммов нужно долго. Но ускорить этот процесс могут определённые продукты. Например, яйца.
Фото: MedicineNet
Перед тем как садиться на диету, нужно понять, что здоровье в процессе похудения должно находиться на первом месте. Поэтому лучшим выбором в этом случае будет сбалансированный рацион, дефицит калорий, спорт.
Яйца - это те продукты, которые точно стоит включить в рацион при снижении веса. В яйцах содержатся витамины А, D, E, K, витамины группы В. Также благодаря им организм получает железо, фосфор, цинк, экзогенные аминокислоты.
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Особенно рекомендуют специалисты есть яйца на завтрак. После их употребления чувство сытости сохраняется довольно надолго. Связано это с тем, что белок, входящий в состав яиц, переваривается гораздо дольше. А ещё в яйцах мало калорий.
Также избавиться от лишнего веса помогут яйца за счёт витамина D, который входит в их состав. Этот витамин способствует похудению. В яйцах также много железа, повышающего работоспособность, что сделает тренировки более эффективными.
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