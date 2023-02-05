Как сбросить вес при помощи яиц

Перед тем как садиться на диету, нужно понять, что здоровье в процессе похудения должно находиться на первом месте. Поэтому лучшим выбором в этом случае будет сбалансированный рацион, дефицит калорий, спорт.

Яйца - это те продукты, которые точно стоит включить в рацион при снижении веса. В яйцах содержатся витамины А, D, E, K, витамины группы В. Также благодаря им организм получает железо, фосфор, цинк, экзогенные аминокислоты.