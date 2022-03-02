Как съеденная пища изменяет ваши гены

Наука, которая изучает влияние пищи на изменение генома животных и человека, называется «нутригеномика». На сегодня она находится ещё в зачаточном состоянии, однако уже известны некоторые особенности влияния компонентов продуктов на геном.

Получается, что съеденная пища может управлять биологическими процессами, происходящими в организме. Происходит это благодаря её взаимодействию с геномом.

Вообще пища состоит из макронутриентов. К последним относятся углеводы (сахара), жиры, белки. Кроме того, продукты содержат микроэлементы, то есть витамины и минералы. Как раз эти соединения, а также продукты их распада, могут воздействовать на «переключатели» в геноме. Такие генетические переключатели определяют, какое количество продукта конкретного гена будет произведено. Например, побочные продукты аминокислоты метионина (её много в рыбе и мясе) могут влиять на генетические шкалы, которые важны для роста и деления клеток человека.