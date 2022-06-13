Как шелуха от чеснока укрепит ваше здоровье

Как антиоксидант воздействуют на организм человека не только зубчики чеснока, но и его шелуха. Благодаря ей вы станете выглядеть моложе.

Учёные отмечают, что в чесночной шелухе есть как минимум шесть антиоксидантов. Важнейшие из них - противовоспалительные фенилпропаноиды, которые поддерживают здоровье сердца и борются со старением организма.