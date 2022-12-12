Как скоро после заражения ковидом вы можете снова им заболеть

Как скоро после заражения ковидом вы можете снова им заболетьОбъяснил медик
Всё больше людей повторно заражаются коронавирусной инфекцией. Но через какое время после избавления от ковида вы можете снова заболеть им?
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Нередко между двумя заражениями человека COVID-19 проходит несколько месяцев. Однако, по словам доктора Джереми Россмана, некоторые могут заразиться повторно спустя всего несколько недель. На это оказывают влияние несколько факторов. Среди них - реакция иммунной системы на инфекцию и то, какие варианты вируса распространяются локально.
У большинства людей ковид вызывает иммунный ответ, который может длиться 3-12 месяцев. Спустя это время многие с большей вероятностью заразятся коронавирусом, если не поставят прививку.
Однако причина, по которой некоторые заражаются COVID-19 всего через несколько недель после болезни, состоит в локальной передаче вируса.
Так, во время пандемии в некоторых местах были распространены два или больше вариантов коронавируса: например, дельта и омикрон. Интересно, что иммунитет, приобретённый для защиты от одного варианта, не защищал от другого. И часть людей повторно заразилась меньше чем через 90 дней, а один человек - всего через 23 дня.