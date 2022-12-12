Как скоро после заражения ковидом вы можете снова им заболеть

У большинства людей ковид вызывает иммунный ответ, который может длиться 3-12 месяцев. Спустя это время многие с большей вероятностью заразятся коронавирусом, если не поставят прививку.

Однако причина, по которой некоторые заражаются COVID-19 всего через несколько недель после болезни, состоит в локальной передаче вируса.

Так, во время пандемии в некоторых местах были распространены два или больше вариантов коронавируса: например, дельта и омикрон. Интересно, что иммунитет, приобретённый для защиты от одного варианта, не защищал от другого. И часть людей повторно заразилась меньше чем через 90 дней, а один человек - всего через 23 дня.