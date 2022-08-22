Как сладости вредят зрению

Диабетическая ретинопатия . Это состояние возникает, когда из-за высокого уровня сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды сетчатки. Это приводит к кровотечению и образованию рубцов внутри глаза. Подобное осложнение связано с диабетом первого и второго типа, и если его не лечить, то вы можете ослепнуть.

Глаукома. При повышенном уровне сахара в крови и инсулина сужаются кровеносные сосуды. В результате накапливается жидкость, которая не может нужным образом оттекать. Это всё приводит к глаукоме. Из-за скопления жидкости также повышается внутриглазное давление, а это ведёт к повреждению зрительного нерва. Опасность такого состояния ещё заключается в том, что у 90 % людей на ранних этапах глаукома никак себя не проявляет. То есть они даже не понимают, что их зрение ухудшается, пока не станет слишком поздно.