Как сладости вредят зрению

Как сладости вредят зрениюИз-за них у вас могут развиться опасные болезни
Многие из нас время от времени могут съесть что-нибудь сладкое. Однако уже давно известно, что избыток сахара в организме приводит к осложнениям, связанным со здоровьем. По словам Optometrists Network, сладости могут привести к развитию ряда болезней глаз. Всего таких опасных состояний может быть четыре.
Диабетическая ретинопатия. Это состояние возникает, когда из-за высокого уровня сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды сетчатки. Это приводит к кровотечению и образованию рубцов внутри глаза. Подобное осложнение связано с диабетом первого и второго типа, и если его не лечить, то вы можете ослепнуть.
Глаукома. При повышенном уровне сахара в крови и инсулина сужаются кровеносные сосуды. В результате накапливается жидкость, которая не может нужным образом оттекать. Это всё приводит к глаукоме. Из-за скопления жидкости также повышается внутриглазное давление, а это ведёт к повреждению зрительного нерва. Опасность такого состояния ещё заключается в том, что у 90 % людей на ранних этапах глаукома никак себя не проявляет. То есть они даже не понимают, что их зрение ухудшается, пока не станет слишком поздно.
Катаракта. У здоровых людей хрусталики прозрачные, а у тех, у кого катаракта, - мутные. То есть при катаракте возникают сложности с фокусировкой света на сетчатке глаза. Высокий уровень сахара в крови может привести к отёку хрусталика, а это повышает риск развития катаракты.
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД). В этом случае макула, находящаяся в центре сетчатки, портится. В результате человеку становится сложнее водить машину, читать, смотреть телевизор.
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