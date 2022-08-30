Как снизить риск развития старческого слабоумия: отвечает врач

Деменция включает в себя ряд симптомов, которые влияют на мышление, память и социальные способности человека. Самой распространённой формой деменции является болезнь Альцгеймера.

Есть очень много факторов, оказывающих влияние на риск развития деменции. Это диабет, курение, ожирение, давление, сон, загрязнение воздуха, потеря слуха.