Как снизить тревожность: пять рекомендаций психологов

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Как снизить тревожность: пять рекомендаций психологовОб этом пишет «Лайф»
Из-за международных событий многие люди находятся в постоянном стрессе. Некоторые сталкиваются и с тревогой. О том, как можно сейчас улучшить эмоциональное состояние, - в статье.
Лучше всего в ситуации стресса и при тревожности обратиться к специалисту. Однако если такой возможности нет, то помогут пять советов психологов по уменьшению уровня тревоги. О них - ниже.
- Выключить информационный шум. Совсем не читать новости всё же невозможно, однако важно при этом делать это осознанно. Лучше получать информацию небольшими дозами и, например, выбрать два или три источника такой информации. Кроме того, в интернете проводить лучше не более 30 минут ежедневно, желательно даже в одно и то же время.
- Заняться спортом. Это могут быть самые простые упражнения: например, можно начать выполнять по утрам каждый день зарядку. В целом физическая активность способна «разгрузить» мозг. Также после тренировок в организме вырабатываются гормоны радости.
- Провести время с близкими. Правда, при этом нужно как можно меньше обсуждать политическую ситуацию и всё, что сейчас происходит в мире. Лучше всего - посмотреть фильм, сходить с ребёнком на прогулку или съездить к родителям в гости.
- Понять, чего именно вы боитесь. Нужно чётко сформулировать для себя, почему вам страшно. Так вы избавитесь от чувства неопределённости и снизите тревогу. Кроме того, психолог Дейл Карнеги рекомендовал в этом случае представить себе худший исход ситуации и создать план действий по выходу из положения.
- Применять дыхательные техники. Наиболее простая техника - контроль вдоха и выдоха. Необходимо дышать глубоко, причём и грудью, и животом. Рекомендуется также выделять ежедневно для этого несколько минут по утрам и вечерам.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Лайф