Как снизить тревожность: пять рекомендаций психологов

Лучше всего в ситуации стресса и при тревожности обратиться к специалисту. Однако если такой возможности нет, то помогут пять советов психологов по уменьшению уровня тревоги. О них - ниже.

Выключить информационный шум. Совсем не читать новости всё же невозможно, однако важно при этом делать это осознанно. Лучше получать информацию небольшими дозами и, например, выбрать два или три источника такой информации. Кроме того, в интернете проводить лучше не более 30 минут ежедневно, желательно даже в одно и то же время.