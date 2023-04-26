Как социальные сети заставляют вас покупать то, что вам не нужно

Как социальные сети заставляют вас покупать то, что вам не нужноВсё дело в том, что они истощают умственно
При интеллектуальном истощении на вас с большей вероятностью повлияет количество лайков на постах в соцсетях. Дойти может до того, что вы нажмёте на рекламу продуктов, которые вам на самом деле не нужны.
В конце 2022 года команда учёных провела три онлайн-исследования, в которых приняли участие американцы в возрасте от 18 до 65 лет. Эксперты хотели проверить, как люди с разной умственной нагрузкой реагируют на рекламу.
Все участники в ходе эксперимента видели одну и ту же рекламу. Менялось только количество лайков. Группа, которая первой пользовалась Instagram*, с большей вероятностью хотела приобрести продукт, когда было много лайков у постав или комментариев к нему. Также они признались, что приложили больше всего интеллектуальных усилий для оценки рекламы.
Люди, которые просто листали социальные сети 30 секунд, часто давали бессмысленные ответы на вопрос о том, почему они хотели купить тот или иной продукт. То есть у них было состояние когнитивной перегрузки - умственного истощения. Использование соцсетей приводит к этому, потому что вам нужно постоянно оценивать разные фото, видео, тексты от очень разных людей. И всё это обилие информации вам нужно обработать и оценить в течение нескольких секунд.
Но учёные пока не выяснили, какие именно социальные сети являются наиболее истощающими в умственном отношении.
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