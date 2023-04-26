Как социальные сети заставляют вас покупать то, что вам не нужно

Люди, которые просто листали социальные сети 30 секунд, часто давали бессмысленные ответы на вопрос о том, почему они хотели купить тот или иной продукт. То есть у них было состояние когнитивной перегрузки - умственного истощения. Использование соцсетей приводит к этому, потому что вам нужно постоянно оценивать разные фото, видео, тексты от очень разных людей. И всё это обилие информации вам нужно обработать и оценить в течение нескольких секунд.

Но учёные пока не выяснили, какие именно социальные сети являются наиболее истощающими в умственном отношении.

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