Фитнес и здоровье
18:36, 26 апреля 2023
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Как социальные сети заставляют вас покупать то, что вам не нужно

Всё дело в том, что они истощают умственно

При интеллектуальном истощении на вас с большей вероятностью повлияет количество лайков на постах в соцсетях. Дойти может до того, что вы нажмёте на рекламу продуктов, которые вам на самом деле не нужны.

В конце 2022 года команда учёных провела три онлайн-исследования, в которых приняли участие американцы в возрасте от 18 до 65 лет. Эксперты хотели проверить, как люди с разной умственной нагрузкой реагируют на рекламу.

Все участники в ходе эксперимента видели одну и ту же рекламу. Менялось только количество лайков. Группа, которая первой пользовалась Instagram*, с большей вероятностью хотела приобрести продукт, когда было много лайков у постав или комментариев к нему. Также они признались, что приложили больше всего интеллектуальных усилий для оценки рекламы.

Как социальные сети заставляют вас покупать то, что вам не нужно
Stanford News

Люди, которые просто листали социальные сети 30 секунд, часто давали бессмысленные ответы на вопрос о том, почему они хотели купить тот или иной продукт. То есть у них было состояние когнитивной перегрузки - умственного истощения. Использование соцсетей приводит к этому, потому что вам нужно постоянно оценивать разные фото, видео, тексты от очень разных людей. И всё это обилие информации вам нужно обработать и оценить в течение нескольких секунд.

Но учёные пока не выяснили, какие именно социальные сети являются наиболее истощающими в умственном отношении.

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*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

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