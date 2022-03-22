Как сохранить зубы здоровыми: семь советов стоматолога

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Как сохранить зубы здоровыми: семь советов стоматологаПеречисляет их издание Daily Express
На состояние полости рта влияет не только регулярная чистка зубов, но и употребляемая пища и напитки. Подробнее о том, какие продукты лучше всего есть для сохранения здоровья зубов, - в статье.
Несмотря на то что для здоровья зубов и полости рта важно регулярно чистить зубы и пользоваться зубной нитью, это ещё не всё. Важную роль играет и питание, а также употребляемые напитки. Советы по поводу замены вредной для полости рта еды на полезную дал стоматолог и клинический директор Bupa Dental Care доктор Захир.
- Вместо солёных закусок - сыр. Стоматолог отмечает, что если есть сыр в умеренных количествах, то это принесёт пользу зубам. Из преимуществ этого продукта - большое количество фосфатов и кальция (они укрепляют зубы), нормализация уровня pH во рту (а вместе с этим - защита от кариеса).
- Вместо сушёных фруктов - свежие. Дело в том, что в сухофруктах концентрированный сахар становится липким и прилипает к дёснам и зубам. Из-за этого со временем зубы разрушаются. Если же вы хотите съесть изюм, то сразу же после еды прополощите рот водой.
- Правильно выбирайте перекусы. Чипсы лучше заменить орехами (они помогают в выработке слюны и регуляции уровня pH): например, миндалём. Последний содержит много кальция, который помогает сделать зубы крепкими. Если вы любите сладкое, то лучше всего будет съесть одну закуску за весь день.
- Старайтесь не есть сладкое долго. Чем дольше вы едите шоколад, тем дольше зубы подвергаются воздействию кислоты.
- Вместо других сладостей - шоколад. Объясняется это тем, что сладости, в особенности жевательные, почти полностью состоят из сахара. Соответственно, они могут легко прилипнуть к зубам, а из-за этого в будущем может развиться кариес. Лучше всего, по словам медика, есть тёмный шоколад.
- Вместо салата - листовая зелень. Листовая зелень (шпинат, сельдерей, капуста) полезна для зубов за счёт того, что в неё много клетчатки и при этом мало калорий. Благодаря клетчатке можно избавиться от остатков пищи и зубного налёта. Также это вещество помогает насытить организм кальцием.
- Употребляйте более «лёгкие» алкогольные напитки. Например, водку и тоник Slim-Line. А вот шампанское и просекко обладают повышенной кислотностью, поэтому способны растворять эмаль и повысить вероятность эрозии зубов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Daily Express
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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