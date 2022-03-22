Как сохранить зубы здоровыми: семь советов стоматолога

Несмотря на то что для здоровья зубов и полости рта важно регулярно чистить зубы и пользоваться зубной нитью, это ещё не всё. Важную роль играет и питание, а также употребляемые напитки. Советы по поводу замены вредной для полости рта еды на полезную дал стоматолог и клинический директор Bupa Dental Care доктор Захир.

Вместо солёных закусок - сыр. Стоматолог отмечает, что если есть сыр в умеренных количествах, то это принесёт пользу зубам. Из преимуществ этого продукта - большое количество фосфатов и кальция (они укрепляют зубы), нормализация уровня pH во рту (а вместе с этим - защита от кариеса).

Вместо сушёных фруктов - свежие. Дело в том, что в сухофруктах концентрированный сахар становится липким и прилипает к дёснам и зубам. Из-за этого со временем зубы разрушаются. Если же вы хотите съесть изюм, то сразу же после еды прополощите рот водой.