Как соль разрушает ваш иммунитет

Как соль разрушает ваш иммунитетРассказывают учёные
Эксперты обнаружили, что в больших количествах соль опасна для иммунитета. Причём доказано это было в ходе исследований, в которых участвовали и люди, и мыши.
Несколько мышей в рамках эксперимента употребляли пищу с высоким содержанием соли. В итоге количество различных вредоносных бактерий в их селезёнке и печени стало больше в 100-1000 раз. Кроме того, заболевания мочевыводящих путей у таких мышей вылечивались не так быстро, как у тех, кто питался нормально.
Что касается людей, то те из них, кто ел дополнительно 6 граммов соли каждый день, имели выраженный иммунодефицит. А всего спустя неделю анализы показали, что иммунная система испытуемых стала работать хуже. Помимо этого, из-за большого количества соли в организме накапливаются глюкокортикоиды. Эти гормоны разрушительно воздействуют на один из видов клеток иммунной системы - гранулоциты.
Поэтому соли в день следует потреблять не более 5 граммов. Именно так рекомендуют специалисты.
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