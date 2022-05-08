Как соль разрушает ваш иммунитет

Эксперты обнаружили, что в больших количествах соль опасна для иммунитета. Причём доказано это было в ходе исследований, в которых участвовали и люди, и мыши.

Несколько мышей в рамках эксперимента употребляли пищу с высоким содержанием соли. В итоге количество различных вредоносных бактерий в их селезёнке и печени стало больше в 100-1000 раз. Кроме того, заболевания мочевыводящих путей у таких мышей вылечивались не так быстро, как у тех, кто питался нормально.