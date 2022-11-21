Как соя навредит вашему здоровью

Когда-то соевое мясо было очень популярным. Сегодня же интерес к соевым продуктам постепенно угасает. Блюда с такими продуктами в основном можно встретить в вегетарианских ресторанах.

Ответ на вопрос о пользе сои, говорит Катержина Шимкова, консультант по питанию, зависит от нескольких факторов. В частности, от формы потребления сои, её количества, а также от самого человека.

При этом качественные соевые продукты полезны для здоровья человека. Всё за счёт того, что в них много растительных протеинов и клетчатки.