Как соя навредит вашему здоровью

Как соя навредит вашему здоровьюОсобенно если вы мужчина
Когда-то продукты из сои считались полезными. Но последние исследования показывают, что соя может ухудшить здоровье. Особенно здоровье мужчин.
Когда-то соевое мясо было очень популярным. Сегодня же интерес к соевым продуктам постепенно угасает. Блюда с такими продуктами в основном можно встретить в вегетарианских ресторанах.
Ответ на вопрос о пользе сои, говорит Катержина Шимкова, консультант по питанию, зависит от нескольких факторов. В частности, от формы потребления сои, её количества, а также от самого человека.
При этом качественные соевые продукты полезны для здоровья человека. Всё за счёт того, что в них много растительных протеинов и клетчатки.
Благодаря входящим в состав сои фитофосфатам вы можете снизить уровень холестерина в организме, предотвратить развитие некоторых опухолевых заболеваний.
При этом эксперты предупреждают, что сою нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам, маленьким детям. А ещё её нежелательно есть, если вы планируете беременность. Причём касается это и мужчин: известно, что соевые продукты, как показывают исследования, плохо влияют на качество спермы и на тестостерон. Наконец, соя может вызвать аллергию.
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