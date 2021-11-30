Как специальная жевательная резинка против COVID-19 помогает бороться с инфекцией

Как специальная жевательная резинка против COVID-19 помогает бороться с инфекциейРассказал «Лайф»
В Университете Пенсильвании создали уникальный препарат против коронавируса - жевательную резинку. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy.
Как отмечают сами авторы исследования, новое лекарство позволяет обнаруживать вирус и предотвращать его распространение в слюне. Важно было придумать метод, который бы помог обезвредить COVID-19 в ротоглотке, поскольку это один из основных способов проникновения вируса в организм человека.
Жевательная резинка, отмечают учёные, представляет собой таблетку массой 2 грамма. Содержит эта таблетка порошок растительного происхождения, причём за основу был взят салат.
Почему именно салат? Он содержит определённые структуры - белки АПФ2 (ACE2 - по-английски), за которые коронавирусная частица способна «зацепляться». Так исследователи решили как бы обмануть вирус: SARS-Cov-2 будет «цепляться» за белки ACE2 и не получать то, что необходимо.
Эффективность нового препарата уже была проверена на заражённых инфекцией клетках хомяка и на образцах слюны людей с ковидом. Выяснилось, что количество SARS-Cov-2 снижается после применения лекарства на 95 процентов.
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