Как специальная жевательная резинка против COVID-19 помогает бороться с инфекцией

Жевательная резинка, отмечают учёные, представляет собой таблетку массой 2 грамма. Содержит эта таблетка порошок растительного происхождения, причём за основу был взят салат.

Почему именно салат? Он содержит определённые структуры - белки АПФ2 (ACE2 - по-английски), за которые коронавирусная частица способна «зацепляться». Так исследователи решили как бы обмануть вирус: SARS-Cov-2 будет «цепляться» за белки ACE2 и не получать то, что необходимо.

Эффективность нового препарата уже была проверена на заражённых инфекцией клетках хомяка и на образцах слюны людей с ковидом. Выяснилось, что количество SARS-Cov-2 снижается после применения лекарства на 95 процентов.

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