Как свежевыжатый сок может навредить вашему здоровью: 11 способов

Вероятность опасного взаимодействия с лекарствами. К примеру, грейпфрутовый сок может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами, снижающими уровень холестерина (аторвастатин (Липитор)), снижающими кровяное давление (нифедипин (Eqv-Adalat CC)), кортикостероидами (будесонид (Пульмикорт)), антигистаминными препаратами (фексофеднадин (Аллегра)). Всё дело в том, что этот сок способен усилить действие препаратов и их побочные эффекты. Также употребление слишком большого количества витамина К (содержится в капусте, шпинате, мангольде, петрушке) за один раз может мешать действию разжижителей крови, таких как варфарин (кумадин).

Повышение риска развития диабета 2 типа. Но только при наличии преддиабета. То есть когда уровень сахара в крови выше нормы, но не настолько, чтобы диагностировать диабет. В ходе одного исследования выяснилось, что увеличение потребления сладких напитков, в том числе 100-процентных фруктовых соков, на полстакана или более в день повышает вероятность развития диабета на 16%. При этом после замены сока на воду, чёрный кофе или чай этот риск снизился почти на 10%. При диабете 2 типа рекомендуется вместо сока есть цельные фрукты.

Повреждение почек. Если у вас хроническое заболевание почек, то они не будут справляться с выведением из организма калия. По этой причине калий из овощей и фруктов будет накапливаться в крови. При избытке этого минерала у вас может развиться нерегулярное сердцебиение, возникнуть сердечный приступ. Много калия содержится в соках из банана, грейпфрута, авокадо, фиников, свёклы, медвяной росы, киви, манго, моркови, апельсинов, листовой зелени, граната, чернослива и в овощных соках в целом.

Пищевое отравление. Сок холодного отжима не пастеризуется, поэтому вы рискуете им отравиться. Особенно это касается тех, у кого иммунная система ослаблена: пожилые люди, дети, беременные женщины.

Проблемы со снижением веса. Идея с очищением организма соком обречена на провал. Всё потому, что наше тело уже способно очищаться самостоятельно.