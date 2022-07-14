Как связаны депрессия и инсульт

После анализа всех результатов стало ясно, что у людей, которые сталкивались с инсультом, симптомов депрессии стало больше и сохранялась эта тенденция в течение 10 лет после инсульта. Также за два года до инсульта у этих добровольцев стало увеличиваться число признаков, связанных с депрессией.

При этом люди, у которых инсульта не было, имели примерно одно и то же количество баллов по симптомам депрессии на протяжении всего исследования.

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