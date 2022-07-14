Как связаны депрессия и инсульт

Как связаны депрессия и инсультВыяснили исследователи
Недавнее исследование Марии Блёхль из Университета Мюнстера в Германии и её коллег показало, что депрессивные симптомы действительно могут усилиться после инсульта и что некоторые из признаков депрессии возникают даже до инсульта.
Эксперты в ходе исследования наблюдали в течение 12 лет за 10 797 взрослыми, средний возраст которых составлял 65 лет. Никто из участников до начала эксперимента не сталкивался с инсультом. К концу исследования оказалось, что 425 человек перенесли инсульт.
После анализа всех результатов стало ясно, что у людей, которые сталкивались с инсультом, симптомов депрессии стало больше и сохранялась эта тенденция в течение 10 лет после инсульта. Также за два года до инсульта у этих добровольцев стало увеличиваться число признаков, связанных с депрессией.
При этом люди, у которых инсульта не было, имели примерно одно и то же количество баллов по симптомам депрессии на протяжении всего исследования.
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