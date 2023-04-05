Как связаны гены, интеллект и особенности мозга

В новом научном исследовании приняли участие 557 человек. Их возраст составлял от 18 до 75 лет. При помощи анализа образцов слюны учёные выяснили, у каких людей и сколько вариаций генов связано с высоким интеллектом. Также все испытуемые проходили сканирование мозга.

После рассмотрения сразу всех трёх параметров - генов, особенностей мозга, результатов тестов на интеллект - связь обнаружили только в нескольких частях мозга. Это лобная, теменная, зрительная кора. Это значит, что в мозге есть только определённые области, в которых вариации генов влияют на характеристики мозга. А эти характеристики влияют также и на интеллект.