Как связаны проблемы со сном и инсульт

Но также, по мнению Мэтью Джефферс, автора исследования, доктора философии, студента Факультетской школы эпидемиологии и общественного здравоохранения, необходимо провести дополнительные исследования для изучения групп пациентов в лабораториях сна. Это даст возможность понять, как взаимосвязаны инсульт и бессонница, апноэ во сне.

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