Фитнес и здоровье
19:08, 15 ноября 2022
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Как свёкла влияет на ваше здоровье: шесть последствий

Вы удивитесь некоторым из них

Свёкла может быть нескольких сортов. Например, бывают белые сорта сахарной свёклы или сорта тёмно-красного, жёлто-оранжевого оттенка. Кроме того, этот продукт очень полезен для организма человека.

Как свёкла влияет на ваше здоровье: шесть последствий

Свёкла содержит много калия, клетчатки, нитратов, антиоксидантов. Многие специалисты отмечают, что этот продукт - источник энергии. Он позволяет поддерживать нормальное кровообращение, снизить воспаление и уменьшить детоксикацию в организме.

Вот шесть причин включить свёклу в ежедневный рацион.

  1. Снижение кровяного давления. Этому особенно способствуют нитраты и калий. Исследования доказывают, что свекольный сок может снизить артериальное давление. Причём этот эффект сохраняется до трёх месяцев после превращения употребления сока.

  2. Поддержание здоровья кишечника. В состав свёклы входят специальные волокна, питающие микробиом. Кроме того, эти волокна действуют в качестве пребиотиков. Последние - помогают увеличить количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике. Также некоторые исследования доказывают, что пребиотики способны усилить действие пробиотиков, то есть «хороших бактерий».

  3. Естественная поддержка процесса детоксикации в организме. Другими словами, свёкла обеспечивает нормальную работу печени. Это происходит благодаря веществу беталаину.

Как свёкла влияет на ваше здоровье: шесть последствий

  1. Снижение воспаления. В свёкле много антиоксидантов, которые нейтрализуют потенциально вредные клетки. Ещё научно доказано, что антиоксиданты защищают организм от образования раковых клеток.

  2. Помощь в пищеварении. Благодаря свёкле вы сможете предотвратить запоры или избавиться от них. Помимо этого, вы станете регулярно ходить в туалет, у вас снизится вероятность развития рака, заболеваний кишечника.

  3. Увеличение циркуляции крови. За это отвечают нитраты, входящие в состав свёклы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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