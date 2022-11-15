Как свёкла влияет на ваше здоровье: шесть последствий

Как свёкла влияет на ваше здоровье: шесть последствийВы удивитесь некоторым из них
Свёкла может быть нескольких сортов. Например, бывают белые сорта сахарной свёклы или сорта тёмно-красного, жёлто-оранжевого оттенка. Кроме того, этот продукт очень полезен для организма человека.
Свёкла содержит много калия, клетчатки, нитратов, антиоксидантов. Многие специалисты отмечают, что этот продукт - источник энергии. Он позволяет поддерживать нормальное кровообращение, снизить воспаление и уменьшить детоксикацию в организме.
Вот шесть причин включить свёклу в ежедневный рацион.
Снижение кровяного давления. Этому особенно способствуют нитраты и калий. Исследования доказывают, что свекольный сок может снизить артериальное давление. Причём этот эффект сохраняется до трёх месяцев после превращения употребления сока.
Поддержание здоровья кишечника. В состав свёклы входят специальные волокна, питающие микробиом. Кроме того, эти волокна действуют в качестве пребиотиков. Последние - помогают увеличить количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике. Также некоторые исследования доказывают, что пребиотики способны усилить действие пробиотиков, то есть «хороших бактерий».
Естественная поддержка процесса детоксикации в организме. Другими словами, свёкла обеспечивает нормальную работу печени. Это происходит благодаря веществу беталаину.
Снижение воспаления. В свёкле много антиоксидантов, которые нейтрализуют потенциально вредные клетки. Ещё научно доказано, что антиоксиданты защищают организм от образования раковых клеток.
Помощь в пищеварении. Благодаря свёкле вы сможете предотвратить запоры или избавиться от них. Помимо этого, вы станете регулярно ходить в туалет, у вас снизится вероятность развития рака, заболеваний кишечника.
Увеличение циркуляции крови. За это отвечают нитраты, входящие в состав свёклы.
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