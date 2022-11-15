Как свёкла влияет на ваше здоровье: шесть последствий

Свёкла содержит много калия, клетчатки, нитратов, антиоксидантов. Многие специалисты отмечают, что этот продукт - источник энергии. Он позволяет поддерживать нормальное кровообращение, снизить воспаление и уменьшить детоксикацию в организме.

Вот шесть причин включить свёклу в ежедневный рацион.