Как сыр влияет на вашу фигуру

Зарегистрированный диетолог Лиза Янг отмечает, что сыр может влиять на фигуру по-разному. И положительно, и отрицательно. Всё зависит от того, как и в каком виде вы его употребляете.

Если говорить о плюсах сыра, то их два. Это возможность получить белок и помощь в избавлении от лишних килограммов. Поскольку сыр - хороший источник белка, то он позволяет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, переваривается он дольше, чем углеводы. Поэтому вы в течение дня будете реже перекусывать и станете в принципе реже переедать.

Из частично обезжиренных сыров специалист советует присмотреться к сыру моцарелла. А если вам нужно много белка, то возьмите нежирный творог.