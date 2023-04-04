Как уберечь детей от отравления лекарствами

Маленькие дети любят из любопытства класть себе что-нибудь в рот. Таким образом они познают окружающий мир. Но это становится опасным, если ребёнок попробует или проглотит лекарство.

Прежде всего, храните все лекарства в шкафу или на высокой полке, чтобы дети не могли туда залезть. Препараты должны храниться в контейнерах с крышками, которые безопасны для детей.

Если у вас дома есть препараты, отпускаемые по рецепту, обезболивающие, лекарства от СДВГ, то рассмотрите вариант их хранения в запертом ящике.

Следите за тем, сколько таблеток находится в тюбике или коробке, и запишите дату начала приёма препарата. Так вы узнаете, не пропало ли у вас что-либо.

Когда будете давать ребёнку лекарство, наклоняйтесь над столом, чтобы случайно ничего не разлить.