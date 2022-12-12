Как уменьшить вред от алкоголя

Как уменьшить вред от алкоголяИ избежать рака кишечника
Научные исследования показывают, что если человек в день употребляет более двух спиртных напитков, то это способствует развитию рака кишечника. А всего один напиток повышает вероятность развития этой болезни на 7 %. Вот что с этим можно сделать.
Фото: Practical Pain Management
Консультант-гастроэнтеролог в больнице принцессы Грейс в Лондоне доктор Сармед Сами предупредил, что алкогольные напитки могут плохо сказаться на здоровье кишечника. Во время употребления напитка он сначала попадает в желудок, затем в тонкую кишку, а оттуда - в кровь.
Когда алкоголь достигает желудка, он может повысить выработку кислоты и спровоцировать изжогу или кислотный рефлюкс. Из-за этого возникнет в дальнейшем воспаление слизистой желудка, то есть гастрит. Привести всё это может к тошноте, боли, образованию язв.
Из-за чрезмерного употребления алкоголя в тонкой кишке начинают активно расти вредные бактерии. В итоге это всё вызывает боль в животе, вздутие, газы, тошноты, усталость, боль в суставах и пр.
Представители органов здравоохранения рекомендуют пить как можно меньше алкоголя. Для того чтобы снизить вредное воздействие спиртного на кишечник, нужно во время питья не допускать обезвоживания. За счёт воды организм будет выводить токсины и побуждать вас употреблять меньше алкогольных напитков.
Также для того чтобы защитить здоровье кишечника, нужно есть качественную пищу, которая содержит углеводы, а также молочные продукты.
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