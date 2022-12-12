Как уменьшить вред от алкоголя

Из-за чрезмерного употребления алкоголя в тонкой кишке начинают активно расти вредные бактерии. В итоге это всё вызывает боль в животе, вздутие, газы, тошноты, усталость, боль в суставах и пр.

Представители органов здравоохранения рекомендуют пить как можно меньше алкоголя. Для того чтобы снизить вредное воздействие спиртного на кишечник, нужно во время питья не допускать обезвоживания. За счёт воды организм будет выводить токсины и побуждать вас употреблять меньше алкогольных напитков.

Также для того чтобы защитить здоровье кишечника, нужно есть качественную пищу, которая содержит углеводы, а также молочные продукты.

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