Как умные часы измеряют ваши показатели здоровья

В умных часах установлено множество различных датчиков. Например, в них есть акселерометр, который измеряет направление движения человека, а затем благодаря программному обеспечению он узнаёт, правильно ли идёт.

Также оснащаются смарт-часы GPS. Это даёт возможность определить длину шага и понять, насколько далеко вы ушли.

Альтиметры помогают определить, поднимаетесь вы вверх или спускаетесь вниз.