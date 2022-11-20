Как умные часы измеряют ваши показатели здоровья

Как умные часы измеряют ваши показатели здоровьяОбъясняет учёный
Сейчас смарт-часы или фитнес-браслет может позволить себе практически каждый. При помощи этих устройств удобно отслеживать показатели здоровья: например, пульс, продолжительность и качество сна и многое другое. Но каким образом это происходит?
В умных часах установлено множество различных датчиков. Например, в них есть акселерометр, который измеряет направление движения человека, а затем благодаря программному обеспечению он узнаёт, правильно ли идёт.
Также оснащаются смарт-часы GPS. Это даёт возможность определить длину шага и понять, насколько далеко вы ушли.
Альтиметры помогают определить, поднимаетесь вы вверх или спускаетесь вниз.
Некоторые модели умных часов могут измерять пульс или даже обнаруживать аритмию (нерегулярное сердцебиение). Происходит это за счёт того, что сердце человека заставляет кровеносные сосуды расширяться и сжиматься каждый раз, когда оно толкает кровь. За счёт фотоплетизмографии зелёные светодиоды в часах освещают кожу и помогают узнать изменения пульса по тому, как меняется количество эритроцитов на запястье.