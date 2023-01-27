Как упаковка молока влияет на его вкус

В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в Journal of Dairy Science, выяснилось, что упаковка может повлиять на вкус молока и что картонные коробки плохо сохраняют свежесть молока по сравнению с пластиковыми и стеклянными бутылками.

Вкус молока вообще может измениться из-за окисления. Но это ещё не всё. Также вкус молока может испортиться из-за соединений, которые содержатся в упаковке с молоком.