Как устроена память человека: объясняют учёные

Результаты недавнего исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, как воспоминания человека воспроизводятся в мозге и как эти воспоминания в целом обрабатываются.

Нейробиолог из Университета Рокфеллера Прия Раджасетхупати вместе с коллегами разработала новые способы записи работы мозга и управления ей. Во время эксперимента мыши находились в виртуальной реальности и перемещались по коридору, встречая самые разные звуки, запахи, образы. Эксперты научили животных ассоциировать определённый звук или запах с приятными или неприятными воспоминаниями.